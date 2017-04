Maite Kelly und Ross Antony: Schlagerstars am Nürnberger Volksfest

Mit Maite Kelly sorgte ein weiterer Top Act für beste Stimmung bei den Schlagerfans. Ihr aktuelles Album „Sieben Leben für dich“ steht seit über einem halben Jahr ununterbrochen in den Charts. Ihre erste große Deutschland-Tournee im Frühjahr 2017 war komplett ausverkauft und brachte zehntausende Fans zum Toben.Rund 3.500 begeisterte Schlagerfans kamen am Mittwoch Abend ins Papert Festzelt am Nürnberger Frühlingsfest.