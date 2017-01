MarktSpiegel Faschingskalender: Tolle Tipps für die Fünfte Jahreszeit

REGION - (pm/vs) - Die närrischen Hoheiten sind spätestens seit dem letzten Wochenende in Amt und Würden. Damit steht einem fecettenreihen und unterhaltsamen fränkischen Karneval nichts mehr im Wege.

Traditionell veröffentlicht der MarktSpiegel in der närrischen Zeit wieder seinen Faschingskalender mit wichtigen Terminen aus der Region.

• Prunksitzung der KG Blau-Rot Unterasbach e.V. um 19.11 Uhr in der DJK Turnhalle (St.-Johannes-Straße 6) in Oberasbach• Senioren-Prunksitzung der Knoblauchsländer KG Buchnesia um 15 Uhr im Kulturtreff Bleiweiß (Hintere Bleiweißstraße 15) in Nürnberg• Kinderfasching der Dresdensia e.V. Nürnberg um 15 Uhr im Post SV Ebensee Mögeldorf (Restaurant Sportpark Ebensee, Ziegenstraße 110)• Große Prunksitzung des Narren-Club Nürnberg 1957 e.V. um 19.11 Uhr im Gesellschaftshaus Gartenstadt, Buchenschlag 1• Faschingsball der KG Noris Banatoris e.V. um 20 Uhr im Palmengarten, Innstraße 17 (Nürnberg-Hafen)• Seniorenprunksitzung der KG Die Schwabanesen um 14 Uhr im Schwabacher Markgrafensaal (Ludwigstraße 16)• Kinderfasching der KG Blau-Rot Unterasbach e.V. um 15 Uhr in der DJK Turnhalle (St.-Johannes-Straße 6) in Oberasbach• Kinderfasching der FG Bretonia 11er Rat 1981 e.V. Nürnberg um 14.30 Uhr im Genossenschaftssaalbau (Matthäus-Hermann-Platz 2)• Kinderfasching der KG Noris Banatoris e.V. um 15 Uhr im Palmengarten, Innstraße 17, Nürnberg-Hafen• Prinzenpaartreffen mit vielen Gesellschaften aus Franken um 20 Uhr im Casa Fontana, Berlichingenstraße 10, in Schwabach• Kinderfasching der Nürnberger Luftflotte des Prinzen Karneval e.V. um 14 Uhr im Gemeindezentrum „Hl. Apostel Paulus“, Moritzbergstraße 14 in Schwaig• Jambo Jambo Ball der FG Bretonia 11er Rat 1981 e.V. Nürnberg um 20 Uhr im Parks, Berliner Platz 9• Fastnachtsgala der KG Muggenesia Nürnberg e.V. mit der 8. Verleihung des „Goldenen Närmbercher Bratwurstordens“ um 19.11 Uhr im Hotel Maritim, Frauentorgraben 11-13• Prunksitzung der KG Noris Banatoris e.V. um 19.11 Uhr im Genossenschaftssaal Bauernfeind, Matthäus-Hermann-Platz 2• Prinzenflug der Nürnberger Luftflotte des Prinzen Karneval e.V. um 13 Uhr am Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg. Ab 14 Uhr gibt es dann ein buntes Faschingsprogramm mit Vorstellung der Prinzenpaare am Airport.• Prunksitzung der Nürnberger Trichter KG e.V. 1909 um 17.11 Uhr mit Verleihung des Goldenen Nürnberger Trichters an den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, Dr. Ulrich Maly im Gesellschaftshaus Gartenstadt• Kinderfasching der Dresdensia e.V. Nürnberg um 15 Uhr beim TSV Wachendorf in der Fürther Straße 47, Wachendorf bei Cadolzburg• Kinderfasching der Nürnberger Fastnachtsgilde 1971 e.V. um 14 Uhr in der Gaststätte Siedlerheim, Leitenfeldstraße 34• Kinder-Fastnacht des SCC Schwand im Jubiläumsjahr „55 Jahre SCC Schwand“ um 14 Uhr im Sportheim Schwand• Kinderfasching der Alten Großen Nürnberger KG 1904 e.V. um 15.30 Uhr im Café-Restaurant Gartenstadt, Buchenschlag 1• Seniorensitzung des SCC Schwand im Jubiläumsjahr „55 Jahre SCC Schwand“ um 14 Uhr im Sportheim Schwand• Prunksitzung der FG Die Eibanesen e.V. mit Verleihung der „Eibanesen-Perle“ an den bayerischen Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle um 19.30 Uhr im Gesellschaftshaus Gartenstadt Nürnberg, BuchenschlagWie in jedem Jahr so wird auch am Sonntag, 22. Januar 2017, die Doppelprunksitzung des Narren-Clubs Nürnberg 1957 e.V. zusammen mit der KG Muggenesia Nürnberg e.V. im Gesellschaftshaus Gartenstadt als Seniorenfasching gefeiert.Über 100 Akteure bieten ab 14 Uhr ein buntes Programm. Geboten werden unter anderem Garde- und Schautänze sowie Auftritte des Spielmannszuges und des Schifferchores. Der Eintritt kostet sechs Euro. Kartenbestellungen: Familie Loos, Telefon 0151/19323301 (täglich von 16 bis 20 Uhr) oder Familie Dippold, Telefon 0911/502530 (täglich von 9 bis 20 Uhr; Anrufbeantworter ist geschaltet). Weitere Informationen gibt es auch im InternetDie Veranstaltungen finden, wenn nicht anders angegeben in Nürnberg statt. Alle Angaben sind ohne Gewähr, Terminänderungen bleiben vorbehalten.