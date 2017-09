MarktSpiegel sucht die Miss Franken Classic 2018!

Miss Franken Classic 2018 mit großem Showprogramm – Jetzt für die Miss Franken Classic bewerben!



NÜRNBERG/REGION (nf) - Am 17. November ist es wieder soweit: Die schönste Frau Frankens wird im Maritim Hotel Nürnberg gewählt. Gäste der großen Abendgala erleben mit den hübschen Kandidatinnen, Fashionshows und Live-Auftritten ,,Face meets Voice" von John Davis und Fabrice Morva einen echten ,,Glamour-Abend". Natürlich wird die amtierende Miss Franken Classic Alicia Blut ihre Krone der neuen ,,Miss Franken Classic" überreichen.

Seit vielen Jahren gehört der Gala-Abend mit Mädchen, Mode und mehr von VeranstalterinMarie-Luise Cawi zu den gesellschaftlichen Höhepunkten unserer Region mit über 400 Gästen. Im Rahmenprogramm wird außerdem Jana Lang (2. Deutscher Jugendtanzpreis 2017) mit einer Performance zu sehen sein. Die After Show Party findet später in der Sasse Lounge Bar in der Adlerstraße statt.Neben den Vorstellungen der Kandidatinnen und Wahl zur ,,Miss Franken Classic 2018", wird auf dem Laufsteg aktuelle Trendmode präsentiert – u.a von Barbara Karbaum, Boutique Kaufrausch, Bademode von Change Lingerie, sowie Abendmode von Dominic Armbrüster, Herzog Braut- und Abendmode. Die Veranstaltung wird von dem Moderatorenteam Nina Halbig und Martin Cernan begleitet. Präsentation der einzigartigen Taschenkollektion von Sashino. Gestylt werden die Models von Mod's hair. Das Make up kommt von Make Up Atelier Paris.Welche hübsche Fränkin möchte sich den Traum erfüllen, einmal Miss Franken Classic zu werden? In der Bewerbungsrunde können alle Damen, die mindestens 16 Jahre alt sind sowie 1,70 Meter groß, mitmachen. Sie müssen dazu nur den Bewerbungsbogen (bekommt man bei Cawie-Models, siehe unten) ausfüllen und zwei Fotos (Ganzkörper und Portrait) schicken. Die Fotos sollten eine gute Auflösung haben und zur Veröffentlichung frei sein. Viele Preise warten auf die Siegerin beziehungsweise auf die Erstplatzierten, nicht nur professionelle Fotoshootings und die Teilnahme an diversen Modenschauen, sondern es gilt auch offizielle Auftritte in der Metropolregion charmant zu absolvieren.Für die ausgewählten Kandidatinnen findet am 21. Oktober 2017 (15 Uhr) im La Cultura bei Adelo M. Kadir (Gebersdorferstr. 102) das Casting statt. Und auch beim Casting für die Miss-Wahl kann man als Zuschauer dabei sein.Auf die Siegerin und die Erstplatzierten warten viele Preise. Nicht nur professionelle Fotoshootings und die Teilnahme an diversen Modenschauen, sondern auch offizielle Auftritte in der Metropolregion.Kartenvorverkauf (Preise 35,25 oder 15 Euro) für die Gala ,,Miss Franken Classic " am 17. November 2017 im Maritim Hotel Nürnberg (Einlass 19 Uhr, Beginn 20.00 Uhr):Cawi Concept GmbH unter cawi@cawi-models.com oder Telefon: 0151 / 11665383, bei der Boutique Kaufrausch in Nürnberg (Winklerstrasse 16), bei mod´s hair (Trödelmarkt) oder bei Herzog Braut und Abendmode in Nürnberg (Königstrasse 17a).