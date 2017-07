MarktSpiegel verlost Eintrittskarten für das Erlebnismuseum Cadolzburg

CADOLZBURG (pm/vs) - Es ist soweit: Unter dem Motto „HerrschaftsZeiten! Erlebnis Cadolzburg“ hat ab sofort die neue Ausstellung ihre Pforten geöffnet.

Freikarten zu gewinnen

Damit ist in der Metropolregion Nürnberg ein weiteres Kultur-Highlight dazu gekommen. Denn die Besucherinnen und Besucher erwarten nicht nur ausgewählte Exponate mit geschichtlicher Aussagekraft, sondern auch jede Menge interaktiver Wissensvermittlung über die spannende Epoche des Mittelalters. So gibt es Fühlstationen, Klänge und Dialoge, anschauliche Modelle und Einladungen zum Ausprobieren. Aufregende oder knifflige Spiele, die mittelalterlichen Hohenzollern im O-Ton und der Narr Contz, der die Besucher durch seine Burg begleitet, erwecken diese fasziniernde Zeit zu neuem Leben.Zum Kennenlernen verlost der MarktSpiegel zehn Sets bestehend aus je zwei Freikarten sowie einer limitierten Cadolzburg-Stofftasche, die man nicht im Handel erwerben kann. Wer mitmachen möchte, schickt eine Postkarte mit dem Stichwort „Cadolzburg“ an den MarktSpiegel, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg. Auch via E-Mail ist eine Teilnahme möglich unter gewinnspiel@marktspiegel.de, Bitte in der Betreffzeile das Stichwort nicht vergessen. Einsendeschluss ist der 2. August. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.Weitere Infos zu den Eintrittspreisen und Öffnungszeiten gibt es im Internet.