MarktSpiegel verlost exklusiv 100 Plätze im Palazzo: Gratis schlemmen bei Alexander Herrmann

NÜRNBERG (mask) – Atemberaubende Artistik, Top-Varieté und ein edles 4-Gang-Menü, das bietet ab sofort wieder Alexander Herrmanns PALAZZO an der Bayernstraße. 100 MarktSpiegel-Leser können jetzt exklusiv dabei sein – und Plätze im Spiegelpalast im Wert von fast 12.000 Euro gewinnen!

So können Sie gewinnen!

Mega-Auftakt für den 8. PALAZZO von Frankens TV- & Starkoch Alexander Herrmann!Im neuen und noch schöneren Spiegelpalast an der Bayernstraße gibt‘s ab sofort wieder vier Monate erstklassige Unterhaltung & Haute Cuisine. Internationale Künstler präsentieren Top-Varieté, das sich genial mit dem 4-Gang-Menü ergänzt.Kleine Kostprobe gefällig? Bitteschön: Als Vorspeise wird heuer ein Törtchen von gebeizter und geräucherter Forelle serviert. Es folgt geschäumte Steinpilz-Maronensuppe. Als Hauptspeise lässt Herrmann rosa gebratenes Kalbsfilet, Schmorzwiebel-Pesto, Rotweinjus und Schwarzbrot-Soufflé mit gefülltem Tafelspitz, Wurzelgemüseragout und Kürbiskernen auftragen. Abgerundet wird das Menü durch warmen Schokoladen-Gewürzkuchen mit Blutorangeneis & Vanille-Mandelmilch.,,Global Players“ ist der Titel des neuen Programms: Die Gastgeber Andreas Wessels und Aron Eloy, beides kosmopolitische Gentlemen und Weltenbummler, präsentieren eine rasante Show voller artistischer Highlights, in der internationale Artisten aus aller Herren Länder Darsteller und Mitspieler zugleich sind. Daraus ergibt sich – ganz global gesprochen – Entertainment pur!350 begeisterte Promis haben dieses edle Spektakel bei der PALAZZO-Premiere am vergangenen Wochenende schon genossen – und MarktSpiegel-Leser können es jetzt auch, PALAZZO-Manager Matthias Adolph macht es möglich: Wir verlosen exklusiv 100 Tickets im Wert von fast 12.000 Euro für die Show am 15. November!Für die PALAZZO-Show am 15. November (Einlass 18.30 Uhr, Beginn 19.30 Uhr) verlost der MarktSpiegel exklusiv 50 x 2 Tickets à 120 Euro! Auf die Gewinner warten 3,5 Stunden Show, 4-Gang-Menü & Begrüßungssekt! Einfachste Teilnahme: Direkt hier im Beitrag auf "Mitmachen" klicken. Oder eine Postkarte an MarktSpiegel, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg, Kennwort „Palazzo“ (Einsendeschluss hierbei 10. November). Oder E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de , bitte "Palazzo" in die Betreffzeile! Alternativ ist in Kürze auch eine Teilnahme über Facebook möglich. Hierfür muss der Gewinnspiel-Post auf der MarktSpiegel-Seite bis spätestens 12. November kommentiert werden. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.