MarktSpiegel verlost Freikarten für tollen Dinnerabend im Zeichen von Frank Sinatra

NÜRNBERG (pm/vs) - Jens Sörensen gilt als einer der besten Interpreten des legendären Musikers und Entertainers Frank Sinatra. Am 7. Dezember gastiert er mit seiner 16-köpfigen Bigband im Maritim Hotel Nürnberg.

Sörensen nimmt seine Zuhörer auf eine biografisch-musikalische Zeitreise mit. Die Begleitband liefert den perfekten Big-Band-Sound dazu. Der Abend beginnt - umrahmt von einem „Starter-3-Gang-Menü“ - um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Für dieses kulinarisch-musikalische Erlebnis verlost der MarktSpiegel dreimal zwei Karten. Wer mitmachen möchte, schickt unter dem Stichwort „Sinatrarevue“ eine Postkarte an den MarktSpiegel, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg. Auch via E-Mail ist eine Teilnahme möglich unter gewinnspiel@marktspiegel.de. Bitte in der Betreffzeile das Stichwort nicht vergessen. Einsendeschluss ist der 25. Oktober 2017. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte: Tickets gibt es direkt im Hotel (Frauentorgraben 11), an den bekannten Vorverkaufsstellen in der Region sowie im Internet unter www.reservix.de