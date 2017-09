Miss Franken Classic: MarktSpiegel beim Laufstegtraining mit Jasmin!

NÜRNBERG (nf) - Jasmin ist eine der Bewerberinnen für die Miss Franken Classic 2018. Gestern hat die sympathische 25-Jährige beim Training mit Model und Laufstegtrainerin Silvia Nicotra Mozzicato und Miss Franken Classic Veranstalterin Marie Luise Cawi den Gang auf dem Catwalk geübt.

Das Beste: Alle Mädels, die sich für eine Teilnahme an der Miss Franken Classic interessieren, sind herzlich eingeladen, beim nächsten Laufstegtraining vorbei zu kommen. Einfach mal mitmachen, testen, ob Euch das wirklich gefällt und bei Marie Luise Cawi persönlich alle Fragen loswerden, die Euch so auf der Seele brennen. Eure Bewerbung könnt Ihr auch gleich mitbringen!Wie fühlt sich das so an, das erste Mal auf High Heels über den roten Teppich schweben? Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen - und so einfach wie das bei den Profis ausschaut, ist es halt nicht. Laufstegtrainerin Silvia hat Jasmin jeden Schritt begleitet, ist mit ihr den Laufsteg auf und ab gelaufen, gab wichtige Tipps zur Körper- und Kopfhaltung. Wie post man am elegantesten und vor allem, wann? Wo geht der Blick hin, wie bleibt man im Takt, wie vermeidet man Stolperfallen? Ganz schön viel, was auf die Kandidatinnen da so einprasselt. Doch keine Angst, Silvia Nicotra Mozzicato und Marie Luise Cawi sind einfühlsam und sehr geduldig. ,,Das lernt man nicht von heute auf morgen", bestätigen beide. ,,Wenn später die Choreographie dazu kommt, schreibt man sich das am besten auf, und übt fleißig zu Hause", so der Tipp der Profis. Und: Jasmin hat ihr Training gut gemacht. Schließlich hat sich die Nürnbergerin doch schon bei der Miss Consumenta und der Miss Lauf die ersten Model-Sporen verdient!Wer sich für die Teilnahme an der Miss Franken Classic 2017 interessiert, kann kostenlos beim Lauftraining am nächsten, mitmachen! Einfach vorbei kommen und Spaß haben!Das Laufstegtraining findet statt imAlle weiteren wichtigen Hinweise (Casting, Gala-Abend, Showprogramm, Bewerbungsbogen, Eintrittskarten und mehr) zur Miss Franken Classic 2017 gibt hier und hier