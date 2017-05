Mit dem MarktSpiegel Kärwa-Atlas genau wissen, wo gefeiert wird!

Die Kirchweihen 2017

Die Sommerfeste ab Juni 2017

War die Kirchweih früher ein religiöses Fest, bedeutet die Kärwa heute eher den Zusammenhalt innerhalb eines Stadtteils. Für einige Kärwas hat sich ein richtiger Fankult entwickelt. Die Kirchweih in Johannis gilt bei vielen als schönste Nürnberger Kirchweih. So hat jede Kärwa eben ihren ganz individuellen Charakter, genau wie die Stadtteile selbst. Organisiert werden die Kirchweihen einerseits vom Schaustellerverband, andererseits von den Bürgerämtern oder lokalen Veranstaltern. Nürnberg ist im Sommer in Feierlaune. Denn neben den Kirchweihen finden auch noch (bis jetzt) 24 Stadtteilfeste, Straßen- und Sommerfeste statt. Volles Programm!Schweinau noch bis 29.05.2017 (Beginn Donnerstag)Laufamholz 02.06. – 06.06.2017Nordostbahnhof 16.06. – 19.06.2017 (4 Tage!)Eibach 23.06. – 27.06.2017St. Johannis 23.06. – 27.06.2017Kleinreuth h.d.V. 23.06. – 26.06.2017Gartenstadt 30.06. – 04.07.2017Almoshof 07.07. – 11.07.2017Buch 07.07. – 10.07.2017 u. 12.07.2017Langwasser 11.08. – 14.08.2017Wöhrd 18.08. – 22.08.2017St. Leonhard 15.09. – 19.09.2017Boxdorf 14.07. – 18.07.2017Großgründlach 11.08. – 15.08.2017Neunhof 08.09. – 11.09.2017Kornburg 30.06. – 03.07.2017Worzeldorf 04.08. – 06.08.2017Katzwang 11.08. – 15.08.2017Altenfurt 07.07. – 11.07.2017Brunn 28.07. – 30.07.2017 u. 02.08.2017Fischbach 04.08. – 07.08.2017Mögeldorf 01.06. – 05.06.2017 (Beginn Donnerstag)Zerzabelshof 02.06. – 05.06.2017Gostenhof 09.06. – 13.06.2017Gebersdorf 22.06. – 26.06.2017 (Beginn Donnerstag)Großreuth h.d.V. 09.06. – 12.06.2017Lohe 16.06. – 19.06.2017Großreuth b. Schweinau 30.06. – 04.07.2017Kleinreuth b. Schweinau 30.06. – 03.07.2017Schniegling 30.06. – 02.07.2017Wetzendorf 30.06. – 03.07.2017Buchenbühl 14.07. – 17.07.2017Mühlhof 21.07. – 25.07.2017Werderau fällt bis auf weiteres ausZiegelstein 21.07. – 24.07.2017 u. 26.07. – 30.07.2017Reichelsdorf 28.07. – 01.08.2017Höfles 11.08. – 14.08.2017Schnepfenreuth 01.09. – 05.09.2017Kraftshof 15.09. – 19.09.2017(Änderungen vorbehalten)Klaragassenstraßenfest, Klaragasse, 4. Juni 2017Stadtteilfest Gostenhof, 10. JuniFischbacher Felsenkellerfest (Wald östlich der Pellergasse), 10. und 11. JuniStadtteilfest Gleishammer, Kulturladen Zeltnerschloss, 23. und 24. JuniSommerfest Ziegelstein, 11. JuniStraßenfest am Aufseßplatz, 11. JuniNachbarschaftsfest St. Leonhard/Schweinau, 25. JuniSüdstadtfest, 30. Juni bis 2. JuliKobergerplatzfest, 1. JuliMögeldorfer Schlossfest, 1. Juli (Loni-Übler-Haus)Heilkräutergartenfest, 1. Juli, BN-Kräutergarten am HallertorSommerfest der Musikschule, 7. Juli, Musikschulschlösschen, Ziegenstraße 12Sommerfest Gemeinschaftshaus Langwasser, 8. JuliHochstraßenfest, 8. JuliSommer-Kinderfest des Tiergartens, 9. JuliStadtteilfest Gartenstadt, 15. JuliStraßenfest des Kunstvereins im Z-Bau, 8. JuliBärenbrunnenfest am Platnersberg, 15. JuliReichswaldfest, 15. und 16. Juli, Schmausenbuck-Aussichtsturm oberhalb des Nürnberger TiergartensStadtteilfest Eibach/Röthenbach, 22. Juli, Röthenbacher HauptstraßeSommerfest der Akademie der Bildenden Künste, 22. Juli, BingstraßeSommerfest Stadtgarten, 22. Juli, Wandererstraße 44Sebalder Hofgärtchenfest, 30. September, Hofgärtchen im Heugäßchen, TheresienplatzErntefest des Stadtgartens, 7. Oktober, Wandererstraße 44(Keine Gewähr, Änderungen vorbehalten).