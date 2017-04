Mit dem MarktSpiegel zum 1. FCN - Tickets gegen Stuttgart zu gewinnen

NÜRNBERG – Die Saison in der Zweiten Fußball-Bundesliga nähert sich langsam ihrem Ende. Für den 1. FC Nürnberg stehen dabei noch vier Heimspiele auf dem Programm. Für den Kracher gegen den VfB Stuttgart (29.4.) verlosen wir drei Familienpakete á vier Karten.

Und so geht’s:

Nein, das war bislang kein optimaler Saisonverlauf für den Club. Das Aufstiegsrennen läuft komplett ohne die Franken, mit Platz acht und 16 Punkten Rückstand auf Rang drei befindet man sich im Zweitliga-Mittelmaß. Geschmerzt haben auch die zwei Derby-Niederlagen gegen Fürth.Dennoch. Im Spiel zuletzt bei Hannover 96 war trotz einer unglücklichen 0:1-Niederlage ein Aufwärtstrend erkennbar. 96-Trainer André Breitenreiter attestierte dem Club eine „Topleistung“ und auch FCN-Coach Michael Köllner war von der „Intensität“ seines Teams angetan, sah „Fortschritte im Offensivspiel“ und eine „hohe Präsenz in der Box“. Das lässt also hoffen für den restlichen Saisonverlauf.Vor allem in den noch ausstehenden vier Heimspielen wollen die Club-Akteure gemeinsam mit ihren Fans Siege feiern.Und drei Familien können beim ganz besonderen Highlight am 29. April (13 Uhr) gegen den Aufstiegsaspiranten VfB Stuttgart dabei sein und den FCN frenetisch anfeuern.Wer gewinnen will, muss das Ergebnis des Spiels 1. FCN – Erzgebirge Aue (15.4.) richtig tippen. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir drei Familientickets á vier Personen.Eine Postkarte an MarktSpiegel, Kennwort „Club“, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg oder eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort als Betreff). Einsendeschluss ist der 14. April, es gilt das Datum des Poststempels bzw. E-Maileingangs.Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.