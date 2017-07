Mit dem MarktSpiegel zum großen Sommernachtsball im Fürther Stadtpark

FÜRTH – (tom) Endlich ist es wieder soweit: Am 22. Juli lädt die Comödie Fürth zu ihrem traditionellen Sommernachts-Ball in den Fürther Stadtpark ein. Der MarktSpiegel verlost drei Mal zwei Karten.

Ab 19 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) verwandelt sich der Park dann wieder in eine stimmungsvolle Tanzfläche. In diesem einzigartigen Rahmen mit farbenfrohem Blumenschmuck, romantischen Plätzen im Fackelschein und spektakulär illuminierten Wasserfontänen ist die Atmosphäre leicht und beschwingt. Stilvoll soll es dennoch zugehen und so ist beim SommernachtsBall auch dieses Mal Abendgarderobe Pflicht.Für die Musik sorgen unter anderem die Thilo Wolf Big Band, Volker Heißmann, Dynelle Rhodes oder auch Willetta Carson.Eine Postkarte an MarktSpiegel, Kennwort „Sommernachtsball“, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg oder eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort als Betreff) schicken.Oder einfach hier über den Gewinnbutton mitmachen.Einsendeschluss ist der 12. Juli, der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.Übrigens: Bei schlechtem Wetter ist der 29. Juli als Ersatztermin für den Ball vorgesehen.