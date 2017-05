Mitfeiern bei Süddeutschlands größter Rockparty!

Ausverkauft! Schon frühzeitig waren die 75.000 Tickets für das dreitägige Rockspektakel rund ums Zeppelinfeld vergriffen. Lediglich ein paar Tageskarten sind noch erhältlich. Na, auch kein Wunder. Sind doch die drei Headliner „Die Toten Hosen“ (Freitag), „System of a Down“ (Samstag) und zum Abschluss am Sonntag „Rammstein“ allein schon das Eintrittsgeld wert.Und da sind dann ja auch noch die weiteren 80 Acts, die auf den drei Bühnen ein kunterbuntes Rockfeuerwerk zünden. Da wären etwa die Beatsteaks, Annenmaykantereit, Broilers, Airbourne, In Flames, Clutch, Frank Carter & The Rattlesnakes, Donots, Dat Adam, Marteria, Kraftklubb, Rag‘n‘Bone Man, Liam Gallagher, Rival Sons, Slaves, Sum 41, Sondaschule, oder auch Wirtz. Die Palette reicht also von HipHop, R‘n‘B über Alternativ, Indie, Pop, , Britpop, Punk, Metal bis hin zu Gothic, Doom und Stoner-Rock.Da gibt‘s nur eins: Ran an den Speck und mit ein bisschen Glück bei der größten Rockparty Süddeutschlands mitfeiern.Eine Postkarte an MarktSpiegel, Kennwort „RIP 2017“, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg oder eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kenwort als Betreff) schicken. Einsendeschluss ist der 29. Mai 2017, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Oder gleich hier online mitmachen!