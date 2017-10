Musical-Konzert Gesangverein Doos

Nürnberg : Alevitisches Kulturzentrum |

Nürnberg (li) Der gemischte Chor besteht derzeit aus ca. 40 aktiven Sängerinnen und Sängern in den Stimmen Sopran, Alt, Tenor und Bass. Das Repertoire ist breit gefächert und umfasst unter anderem Chorliteratur aus der Barockzeit, Romantik und Moderne sowie aktuelle Songs aus Rock und Pop.



Der Chor gestaltet jährlich verschiedene Konzerte. Der Gesangverein Nürnberg-Doos 1855 e. V. ist Mitglied des Fränkischen Sängerbundes e. V. und des Singkreis Nürnberg.



Der Gesangverein teilt sich in passive und aktive Mitglieder auf, die mit vereinten Kräften darum bemüht sind, Kunst und Kultur - hier insbesondere durch die Pflege des Liedgutes und des Chorgesangs - zu fördern (§ 1 Satzung).



Alle Sängerinnen und Sänger kommen gerne zum Singen, freuen sich auf die netten Begegnungen und Gespräche, auf unseren allseits beliebten Chorleiter Florian Grieshammer - und natürlich auf die Musik!



Am 12.11.2017 findet um 18 Uhr das Musical-Konzert 2017 mit Stücken aus



Phantom der Oper

und König der Löwen

im Alevitischen Kulturzentrum statt. Weitere Informationen unter www.chor-doos.de