Musik aus Franken und anderen schönen Ländern

Nürnberg : Kulturscheune der Altstadtfreunde |

Kapelle Rohrfrei am Donnerstag, 20. Juli 2017, 19.30 Uhr, in der Kulturscheune der Altstadtfreunde Nürnberg e.V.



NÜRNBERG (pm/nf) - So selbstverständlich wie die vier Vollblutmusiker Saam, Gessler, Lambertz und Lachmann in der eigenen Region zu Hause sind, so selbstverständlich überschreiten sie auch deren Grenzen. Durch Einflüsse aus aller Herren Länder, aus 50 Jahren Popmusik und aus der Tätigkeit der einzelnen Musiker in unterschiedlichsten Stilrichtungen, entsteht ein erfrischender und unverkrampfter Mix irgendwo zwischen Polka und Bossa, Zwiefachen und Blues, Landler und Tango, Rheinländer und Reggae, Kärwaliedla und Rock.



Die Dame plus drei Herren musizieren seit frühester Kindheit und haben alle vier eine klassische Ausbildung auf mehreren Instrumenten, von denen an Rohrfrei- Abenden vor allem diejenigen zum Einsatz kommen, die „unplugged“ gut zu hören sind. Ob im Wirtshaus, im Biergarten oder eben auf der Bühne der Kulturscheune – die Rohrfreis sind mindestens einen Besuch wert!



Die Kapelle Rohrfrei besteht aus:

Stefan Gessler - Trompete, Gesang

Christoph Lambertz - Klarinette, Saxophon, Dudelsack, Gesang David Saam - Akkordeon, Gesang

Katja Lachmann - Tuba, Kontrabass, Querflöte, Gesang



Konzert

Kapelle Rohrfrei

Musik aus Franken und anderen schönen Ländern

Donnerstag, 20. Juli 2017, 19.30 Uhr

Kulturscheune der Altstadtfreunde, Zirkelschmiedsgasse 30

Eintritt 15 Euro, Vorverkauf im Büro der Altstadtfreunde, Weißgerbergasse 10.