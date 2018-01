Musikschule sucht kleine Sängerinnen und Sänger

NÜRNBERG (pm/nf) - Die Musikschule Nürnberg sucht für den Vorchor noch gesangsinteressierte Kinder von 5 bis 7 Jahren. Der Chor bereitet als Vorstufe auf die Konzert-Kinderchöre vor.

In den Proben üben die Sängerinnen und Sänger Kinder- und Volkslieder sowie leichte Kanons und erarbeiten kleine Singspiele. Zusätzlich erhalten die Vorschulkinder und Erstklässler individuellen und kindgerechten Stimmbildungsunterricht in kleinen Gruppen. Die Proben finden jeden Dienstag von 15 bis 16 Uhr im Chorsaal der Musikschule in Kulturwerkstatt Auf AEG, Fürther Straße 244d, statt, jeweils eine halbe Stunde davor und danach der Stimmbildungsunterricht. Der jungeChor nürnberg ist die Chorschule der Musikschule Nürnberg, die aus vier Ensembles besteht: Vorchor, Kinderchor MINI, Kinderchor MAXI und Jugendchor.Weitere Informationen und Anmeldungen zum Schnuppern bei der Musikschule Nürnberg, Telefon 09 11 / 2 31-30 23, oder unterwww.jungerchornuernberg.de.