Na, dann Prost! Familiengutschein-Pakete für das Tucher Brauereifest zu gewinnen

FÜRTH/NÜRNBERG - (web) Am 15. und 16. Juli geht es bei der Tucher Brauerei wieder rund. Beim Brauereifest gibt es jede Menge Musik, Action, Spaß und beste Unterhaltung. Wir verlosen zehn Familiengutschein-Pakete.

Auf zwei Bühnen wird ein vielfältiges Musikprogramm geboten, Brauereiführungen stehen ebenso auf dem Programm wie Rikscha- und Kutschfahrten. Im Kinderland können sich die kleinen Gäste austoben, Jung und Alt dürfen sich zudem über eine Traktoren- und Oldtimer-Ausstellung freuen.Und natürlich ist reichlich für Speis und Trank gesorgt. Rund um das Zwei-Städte-Sudhaus in Fürth in der Tucherstraße fließen selbstverständlich Biere der Marken Tucher, Grüner, Lederer, Zirndorfer und Sebaldus Weizen aus den Zapfhähnen, aber auch alkoholfreie Getränke.Zum großen Brauereifest verlosen wir zehn Familiengutschein-Pakete mit je zwei Essens- und 5 Getränkegutscheinen.Einfach eine Postkarte an MarktSpiegel, Kennwort „Tucher“, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg oder eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort als Betreff).Noch einfacher: Hier über den Gewinnbutton mitmachen.Einsendeschluss ist der 11.Juli, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.