"Nacht der roten Schleife" - Benefiz-Comedy-Abend zu Gunsten der AIDS-Hilfe

Kabarett, Musik, Stand-Up, Zauberkunst – alles an einem Abend und alles für den guten Zweck!

Verschiedene Künstler und Künstlerinnen kommen für diesen Abend aus ganz Bayern angereist, um im Zeichen der roten Schleife und der Solidarität das Publikum zum Lachen zu bringen.Mit dabei sind der bekannte fränkische Autor, Kabarettist, Zauberkünstler, Comedy-Allround-Talent, Liedermacherin, Musikkabarettistsowie, Gewinner des Oberpfälzer Kabarettpreis 2017. Moderation:Freitag, 02. Februar 2018Beginn: 20 Uhr, Einlass ab 18:45 UhrGutmann am Dutzendteich, Bayernstr. 150, 90478 NürnbergKarten zu je 18,- Euro unter www.concertbuero-franken.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Restkarten an der Abendkasse ca. eine Stunde vor Beginn, freie Platzwahl mit Bewirtung.Mit freundlicher Unterstützung von: Gutmann am Dutzendteich, Comedy Mix, Concertbüro Franken.