Neue Club Show bei Radio Gong

NÜRNBERG (pm/nf) - Premiere bei Radio Gong: Am Donnerstag (5.Oktober) um 20 Uhr läuft mit „Treffpunkt Club am Donnerstagabend“ eine neue Sendung rund um den 1. FC Nürnberg.

Dabei soll weniger der aktuelle Spielbetrieb im Mittelpunkt stehen, vielmehr will der beliebte Nürnberger Rocksender die Fans des Clubs mit ins Boot holen: In jeder Ausgabe begrüßt Moderator Sebastian Wendl einen „Fanclub der Woche“ zum Interview. Außerdem wird wöchentlich ein Spielerportrait zu hören sein. Den Anfang macht Enrico Valentini. Als offizieller Medienpartner des 1. FC Nürnberg kümmert sich Radio Gong in seiner neuen Sendung natürlich auch um das aktuelle Fußballgeschehen. Beim „Thema der Woche“ können Hörer mitdiskutieren und ihre Meinung einbringen. Die Sendung „Treffpunkt Club am Donnerstagabend“ läuft ab sofort donnerstags zwischen 20 und 22 Uhr bei Gong 97.1.