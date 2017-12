Neue Kurse für Chinesische Kampfkunst

ZANCHIN Kampfkunst e.V. wünscht allen Leserinnen und Lesern fürs Neue Jahr Gesundheit, Zufriedenheit und Glück.

Anfang Januar beginnen wieder neue Kuse in unserem Verein. Wir laden Interessierte ein, zu Kursbeginn eine beitragsfreie Schnupperstunde mitzumachen.Chinesische Waffenkampfkünste können auch heute ein Weg sein, die eigene Kraft und Stärke zu entwickeln. Die Übungsstunden sind eine schöne Abwechslung zur Monotonie unsere Alltags sowie ein sanftes Training für Gelenke, Muskeln und eine gute Körperhaltung.In folgenden Kursen sind noch Plätze frei:ab Dienstag, 09.01.2018, 18:40 Infos: PDF ; anschauen: Video ab Donnerstag, 11.01.2018, 18:00 Infos: PDF ; anschauen: Video ab Donnerstag, 11.01.2018, 19:20 Infos: PDF ; anschauen: Video Kostenlose unverbindeliche Probestunde jeweils zu Kursbeginn. Wichtig: Nur mit Anmeldung per Email an info@zanchin.de . Alle Kurse ab 18 Jahre.Mehr zu unserem Verein: www.zanchin.de