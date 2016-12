Neue Kurse für Schwertkunst und Taichi im neuen Jahr

Schon in der zweiten Januarwoche beginnen bei ZANCHIN Kampfkunst e.V. die Kurse. In einigen sind noch Plätze frei. Wer an einer beitragsfreien Schnupperstunde teilnehmen möchte, sollte sich vorher anmelden.

ab Donnerstag, 12.01.2017; 18:00. Infos zum Kurs findet man hier: PDF ab Donnerstag, 12.01.2017; 20:30. Infos zum Kurs findet man hier: PDF ab Freitag, 13.01.2017; 18:00. Infos zum Kurs findet man hier: PDF ab Dienstag, 24.01.2017; 17:30. Infos zum Kurs findet man hier: PDF Beitragsfreie unverbindliche Probestunde jeweils am ersten Kurstermin. Kursleitung: Annette Maul und Team. Unsere Übungshalle befindet sich im Altbau der Dr.-Theo-Schöller-Schule, Schnieglinger Straße 38 in 90419 Nürnberg-Johannis. Nach Anmeldung zur Probestunde erhalten Sie eine Wegbeschreibung, wie man in die Halle kommt.Weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist, empfehlen wir eine unverbindliche Platzreservierung unter info@zanchin.de oder 0911-2878222. Bezahlung und verbindliche Anmeldung erst in der zweiten Kursstunde.