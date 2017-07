Neues Mannschaftsfoto vom Club - erstes Heimspiel am 30. Juli

Auch das erste Auswärtsspiel wird an einem Sonntag stattfinden. Am 6. August tritt die Mannschaft gegen Aufsteiger Jahn Regensburg an. Das Wochenende darauf steht die erste Hauptrunde im DFB-Pokal auf dem Programm.Obere Reihe von links: Torwart-Trainer Michael Fuchs, Georg Margreitter, Lukas Mühl, Patrick Erras, Philipp Förster, Hanno Behrens, Eduard Löwen, Physiotherapeut Sascha Rurainski2. Reihe von links: Athletik- und Reha-Trainer Tobias Dippert, Cedric Teuchert, Enrico Valentini, Kevin Möhwald, Abdelhamid Sabiri, Enis Alushi, Miso Brecko, Physiotherapeut Milan Gubov, Physiotherapeut James Morgan3. Reihe von links: Chef-Trainer Michael Köllner, Co-Trainer Boris Schommers, Rurik Gislason, Lukas Jäger, Mikael Ishak, Ondrej Petrak, Sebastian Kerk, Tobias Kempe, Lucas Hufnagel, Zeugwart Marko Riegel, Team-Arzt PD Dr. Matthias BremUntere Reihe von links: Edgar Salli, Tim Leibold, Laszlo Sepsi, Thorsten Kirschbaum, Fabian Bredlow, Alexander Fuchs, Patrick Kammerbauer, Dennis Lippert