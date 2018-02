NUEbasketball bringt den Basketball in  Nürnberg zusammen

NÜRNBERG (pm/nf) - Die Nürnberger Basketballszene ist lebendig und hat viel zu bieten. Im Programm #NUEbasketball vernetzt die Sparkasse Nürnberg nun ihre Partner und bringt den Basketball in Nürnberg zusammen. Unter #NUEbasketball sollen mehrere Aktionen aus dem Spitzensport, Vereinssport, Schulsport und der freien Basketballszene zusammenwachsen.

Vor einem riesigen Basketball in der Sporthalle der Kopernikusschule präsentierte die Sparkasse Nürnberg mit den wichtigsten Nürnberger Basketball-Akteuren ihre neue Initiative. Bereits seit Jahren engagiert sich die Sparkasse als Sponsor und Förderer in der Sportart. Dabei hat sie viele Konzepte kennengelernt, hat Entwicklungen unterstützt und auch die Erfahrung gemacht, dass trotz großer Anstrengungen nicht immer alles in die gleiche Richtung läuft. So entstand die Idee, Aktionen aus dem Spitzensport, Vereinssport, Schulsport und der freien Basketballszene zu bündeln und enger miteinander zu vernetzen. Das simple Rezept von #NUEbasketball lautet: Erfolg für den Basketballstandort Nürnberg durch Kooperation.Ralph Junge (Geschäftsführer und Head Coach Nürnberg Falcons) mit den Spielern Basti Schröder, Dan Oppland, Matthew Meredith und Virgil Matthews, Martin Will (Abteilungsleiter Post SV Basketball) sowie Nico Dilukila und Matthias Vilkowitsch (Organisatoren FAMEorSHAME) freuen sich nun auf neue Impulse durch #NUEbasketball und den Austausch im Netzwerk.Die Sparkassen Basketball Grundschulliga gehört zum Projekt „Durchstarten mit Basketball“ des Post SV Nürnberg. Das Team um Abteilungsleiter Martin Will startete 2012 mit wenigen Schulkooperationen, mittlerweile trainieren sie jede Woche fast 550 Kinder an 22 Nürnberger Grundschulen im Basketball. Die Schüler der 1. und 2. Klasse erlernen in Schulsportarbeitsgemeinschaften die basketballspezifischen Grundtechniken. Die 20 Schulteams der 3. und 4. Klassen treten seit dem Schuljahr 2015/16 in einem eigenen Wettbewerb, der Sparkassen Basketball Grundschulliga, gegeneinander an. Um die Identifikation mit dem Projekt, dem Verein und dem Basketballsport zu erhöhen, entwarfen Post SV und Sparkasse Teamlogos für die Schulen. Seit Mitte Januar sind nun zum Beispiel die „Sperber Sharks“, die „Kopernikus Knights“ und „Birkenwald Bears“ mit ihren neuen Trikots im Einsatz.Wie sich die Kids in ihren Spielrunden schlagen, verfolgen die Falcons-Profis Basti Schröder, Dan Oppland, Matthew Meredith und Virgil Matthews persönlich. Sie übernehmen Patenschaften für jeweils eine der vier Staffeln in der Sparkassen Basketball Grundschulliga. Außerdem plant Ralph Junge mit seinen Jungs auch den ein oder anderen Überraschungsbesuch bei Spieltagen oder im Training des Post SV.Auch die freie Basketballszene spielt bei #NUEbasketball mit. Die Sparkasse Nürnberg hat hier Matthias Vilkowitsch und Nico Dilukila, die Organisatoren des Street Culture Events FAMEorSHAME, ins Team geholt. Im Juni 2018 soll das diesjährige Street-Basketball-Turnier mit hochklassigen Basketballern aus ganz Europa stattfinden.Mit Unterstützung der Sparkasse planen Matthias Vilkowitsch und Nico Dilukila ihr Event für Zuschauer und Spieler weiter auszubauen. Rund um FAMEorSHAME veranstalten die Organisatoren und die Sparkasse außerdem Pop-Up-Events an öffentlichen Basketballplätzen in der Stadt, bei denen unter anderem Basketball-Workshops mit Spielern der Nürnberg Falcons sowie Street-Dance-Kurse angeboten werden. Ziel ist auch hier, die freie Basketballszene mit dem lokalen Spitzensport besser zu vernetzen.Mehr Informationen zu #NUEbasketball gibt es unter www.nuebasketball.com und auf www.facebook.com/sparkasse.nuernberg