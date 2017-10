Nürnberg Rams: Mit Begeisterung dabei!

NÜRNBERG - American Football läuft in Nürnberg nicht nur beim Super Bowl im Fernsehen, sondern am 28.10.2017 auch bei 17.30 SAT.1 BAYERN. Die Footballer der Nürnberg Rams bewiesen beim Bayernsportdreh, dass sie, wie die berühmten NFL Profis in den USA, auch einiges draufhaben und wissen, wie man einen ordentlichen Touch Down erzielt.

Zu den größten Erfolgen zählen die mehrmalig Deutsche und Bayerische Meisterschaft und die jährliche Berufung von Jugendspielern in die bayerische Jugendauswahl oder sogar in die Nationalmannschaft. Jedes Vereinsmitglied ist mit Begeisterung dabei und somit auch die Vereinsoberhäupter.„American Football gehört für mich zu der perfektesten Sportart überhaupt, denn es wird Körper und Geist trainiert und kostenloser Englisch Unterricht gehört im Training dazu“, so der Präsident des Vereins, Alexander Schweiger, der selber schon Anfang der 80er-Jahre mit amerikanischen Soldaten American Football spielte. Bei den Nürnberg Rams kann man somit einiges lernen, was nebenbei auch die schul- und berufsspezifische Qualifikation steigert und man hat gleichzeitig noch eine Menge Spaß dabei. Spielerisch lernen auf amerikanische Art. Vor allem bei den sogenannten Rookietaufen, den Events für Vereinsanfänger, gibt es immer Grund zu Lachen. Hier müssen die Neulinge nach dem letzten Auswärtsspiel immer irgendetwas Verrücktes machen.Am Samstag, 28. Oktober 2017., durchbrechen die Footballer der Nürnberg Rams American Sports e.V. bei 17.30 SAT.1 BAYERN die Verteidigung der Gegner und punkten, was das Zeug hält. Am Samstag drauf werden beim 1. FC Trieb e.V. Tore geschossen, die Tanzbeine geschwungen und gymnastische Übungen vorgeführt.