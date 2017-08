Nürnberger Biergärten entdecken: Anregungen für den nächsten Biergarten-Besuch in Nürnberg

NÜRNBERG – Die Sonne scheint über Nürnberg: ab in den Biergarten! Kaum ein anderer Ort bietet an einem heißen Tag wie heute so viel Entspannung und Ruhe wie ein schattiger Biergarten. Ein gemütlicher Platz, eine malerische Umgebung und natürlich ein kühles Bier – das alles bieten Nürnbergs zahlreiche Biergärten. Doch welcher Biergarten in Nürnberg ist eigentlich besonders schön? Ein paar Inspirationen für den nächsten Besuch gefällig? Wir haben einige unserer Biergarten-Highlights für Nürnberg gesammelt und im Beitrag sowie in der Übersichtskarte gesammelt.

In toller Lage hinter der Nürnberger Kaiserburg gibt’s hier wunderschönes Ambiente mit vielen Bäumen und Blick auf die Burg. Gutes Essen und fränkisches Bier darf natürlich nicht fehlen. Trotz der touristischen Lage nicht überlaufen und auch für EinheimischeEiner der größten Nürnberger Biergärten in idyllischer Lage unter Bäumen. Hier gibt es teils Selbst-Bedienung, aber auch einen Bereich mit Bedienung. Der Lederer-Biergarten befindet sich in Gostenhof, in Laufweite zur U-Bahnhaltestelle Bärenschanze.Etwas ganz Besonderes: Der Kopernikus-Biergarten liegt auf der Nürnberger Stadtmauer, direkt an der Insel Schütt. Hier gibt’s fränkische Biere und fränkische sowie polnische Speisen.Direkt an der Nürnberger Stadtmauer gelegen, nur wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt, bietet der KulturGarten ein tolles historisches Ambiente, teilweise mit Live-Musik.Auf der Wöhrder Wiese schlägt jedes Jahr der Wiesn Biergarten seine Zelte auf. Mitten im Grünen und perfekte Einkehrmöglichkeit nach einem Spaziergang um den Wöhrder See oder an der Wöhrder Wiese.Da lacht das fränkische Bier-Herz: Im Landbierparadies gibt’s eine umfangreiche Auswahl an ausschließlich fränkischen Bieren. Alle Sorten stammen dabei von fränkischen Kleinbrauereien. Landbierparadies-Biergärten gibt’s in der Sterzinger Straße (U-Bahnhaltestelle Frankenstraße) und in der Leipziger Straße (U-Bahnhaltestelle Nordostbahnhof).Das Bieramt am Wanderer hat besonderen Kultstatus: Hier sitzt Nürnberg im Sommer direkt auf historischem Pflaster draußen, mit Blick auf das Dürer-Haus und das Tiergärtnertor.