Nürnberger Fotoschätze! Aus den Kriegstrümmern ins Wirtschaftswunder

NÜRNBERG (mask) – Es sind einzigartige Dokumente. Sie zeigen, wie unsere Stadt aus den Ruinen des Zweiten Weltkriegs entstanden ist! Das Stadtarchiv präsentiert jetzt eine Auswahl bislang völlig unbekannter Fotos aus seinen gewaltigen Beständen im Handwerkerhof. Kostbare Fotoschätze in Farbe und Schwarz-Weiß. Sie nehmen uns mit auf eine spannende Zeitreise in die Trümmerjahre und den Wiederaufbau Nürnbergs.

Ruth Bach-Damaskinos (Leitung Bild-, Film- und Tonarchiv): ,,Die Bombenangriffe während des Zweiten Weltkriegs hatten in Nürnberg eine einzige Trümmerwüste hinterlassen: 91 Prozent aller Gebäude hatten Kriegsschäden erlitten, fast 40 Prozent der Bausubstanz war vernichtet und rund die Hälfte des einst vorhanden Wohnraums war ausgelöscht worden. Von der historischen Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen und Plätzen, den mittelalterlichen Kirchen und Bürgerhäusern war kaum mehr etwas wiederzuerkennen."Dennoch schafften es die Menschen, sich in den Ruinen einzurichten. Aus notdürftig zusammengezimmerten Holzbuden wurden Läden und in den Trümmerresten richtete man Wohnungen ein. Mit dem Architekturwettbewerb über den Wiederaufbau der Altstadt und der Deutschen Bauausstellung wurden bald nach Kriegsende die Weichen für den Wiederaufbau gestellt. Dabei gelang es, die unverwechselbare Physiognomie Nürnbergs mit den Erfordernissen einer modernen Großstadt in Einklang zu bringen.Ruth Bach-Damaskinos: ,,So sind die Wahrzeichen Burg und Stadtbefestigung, ebenso wie die Kirchenbauten oder bedeutende öffentliche Gebäude aus reichsstädtischer Zeit wiedererstanden, während an anderer Stelle mit dem neuen Pellerhaus am Egidienberg, der Bayerischen Staatsbank am Lorenzer Platz oder dem Plärrer-Hochhaus wegweisende moderne Architektur entstanden ist. Im Bereich vom Laufertorgraben bis zum Königstorgraben wurden die für die 1950er Jahre typischen Versicherungs- und Bürohäuser mit ihren Rasterfassaden hochgezogen."In den Vorstädten, aber auch in der Innenstadt war die Schaffung von Wohnraum eine vordringliche Aufgabe. Hinzu kamen die Einrichtung und der Ausbau von Schulen und Kulturinstitutionen.Ruth Bach-Damaskinos: "Die für diese Ausstellung größtenteils erstmals zusammengestellten Fotografien machen das Nebeneinander von Tradition und Moderne sowie das mit dem Wirtschaftsaufschwung rasch einhergehende neue Lebensgefühl und den Alltag der Stadtbevölkerung, deutlich. Entstanden sind sie im Auftrag der städtischen Bauverwaltung, die seit den späten 1890er Jahren eigene Aufnahmen zur Dokumentation des kommunalen Baugeschehens veranlasste."Ausstellung ,,20. Juli bis 16. September 2017: Auf dem Weg zum Wirtschaftswunder – Nürnberg in Fotografien 1945-1960", bis 16. September 2017 im Handwerkerhof am Königstor, Öffnungszeiten: Mo - So 10.00 - 18.00 Uhr. Eintritt kostenlos.