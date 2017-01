Nürnberger Luftflotte: Über 20 Prinzenpaare gingen wieder in die Luft

Der Albrecht-Dürer-Airport war am Sonntag wieder einmal Schauplatz und Veranstaltungsmittelpunkt aller Faschingsbegeisterten - bereits zum 57. Mal. Groß und Klein jeden Alters waren frei von Eintrittsgeldern herzlich eingeladen das bunte Treiben in Abflughalle 2 zu verfolgen und eine große Party zu feiern.Ein großes Spektakel ist es jedes Mal, wenn Tänzerinnen und Tänzer der Nürnberger Luftflotte und ihre vielen Gäste aus mehr als 15 Karnevalsgesellschaften die „Landebahn“ stürmen. Aus Mittelfranken, sogar aus Augsburg, Beilngries und Weiden kamen die Besucher. Nach der Landung erlebten weit über 1.000 Besucher ein dreistündiges buntes Festprogramm in der Abflughalle 2. Aufführungen gab es von der Nürnberger Luftflotte, der Steiner Schlossgeister, des RCV Roth, der Narrlangia Rot-Weiß, der Zwiebelonia Beilngries, der Hollaria Augsburg und der Allersberger Flecklashexen.