NÜRNBERGER Versicherungscup: Bundestrainerin zählt deutsche Spielerinnen zum Favoritenkreis

Auch Annika Beck, die zum fünften Mal am Valzenerweiher an den Start geht, und Fed-Cup-Neuling Carina Witthöft zählen zur großen Gruppe der deutschen Spielerinnen beim mitauf der Anlage des 1. FC Nürnberg. „Die internationale Konkurrenz ist allerdings groß, es wird mit Sicherheit ein spannendes Turnier mit einigen Überraschungen geben“, so Rittner weiter.Für Peter Söll, Geschäftsführer von NCP Engineering und einer der großen Sponsoren des NÜRNBERGER Versicherungscups, hat das Turnier seit der Premiere im Jahr 2013 immer mehr an Profil und Reputation gewonnen – sowohl im sportlichen als auch im gesellschaftlichen Bereich: „Ich bin hoch erfreut über die positive Entwicklung des Turniers, wir haben Jahr für Jahr Verbesserungen erlebt. Die Aufbauten wurden optimiert und in Summe hat sich die Qualität der Spielerinnen erhöht. In diesem Jahr haben wir aus deutscher Sicht neben Fed-Cup-Heldin Julia Görges unter anderem zwei aktuelle WTA- Turniersiegerinnen am Start, Laura Siegemund und Mona Barthel. Dass mit Genie Bouchard und Kiki Bertens zwei frühere Gewinnerinnen des Nürnberger Turniers ebenfalls mit von der Partie sind, zeigt, welch anspruchsvolles Niveau mittlerweile erreicht wurde. Da darf man richtig gespannt sein!“Nach Mona Barthel hat nun auch die 29-jährige Tatjana Maria aus Bad Saulgau eine Wildcard erhalten. Die Mutter einer Tochter, die vielen Fans noch unter ihrem Mädchennamen Malek bekannt ist, konnte im Februar in Midland (USA) ein hoch dotiertes ITF-Turnier gewinnen und steht derzeit auf Position 101 der WTA-Weltrangliste. Wie schon im Vorjahr gehört sie erneut dem Damen-Bundesligateam des Deutschen Meisters TC RB Regensburg an, dessen neuer Presenting Sponsor die NÜRNBERGER Versicherung ist. „Uns ist es wichtig, den Fans die Möglichkeit zu geben, Weltklasse-Damentennis und deutsche Spitzenspielerinnen wohnortnah und live zu verfolgen, deshalb freuen wir uns sehr über die Zusage von Tatjana Maria“, sagt Dr. Armin Zitzmann, Vorstandsvorsitzender der NÜRNBERGER Versicherung. Und Turnierdirektorin Sandra Reichel ergänzt: „Mit Tatjana Maria können sich die Tennisfans in Nürnberg auf eine weitere attraktive deutsche Spielerin freuen. Bis zum Turnierbeginn werden wir uns weiter um ein qualitativ hochwertiges Teilnehmerfeld bemühen.“Titelverteidigerin Kiki Bertens aus den Niederlanden führt die Setzliste an, gefolgt von Anastasija Sevastova (Lettland, WTA 26) und Yulia Putintseva (Kasachstan, WTA 31). Die letzte Spielerin, die sich direkt für das Hauptfeld qualifizieren konnte, ist Ajla Tomljanovic auf Position 75 der Weltrangliste.Der NÜRNBERGER Versicherungscup bietet seit der Premiere vor fünf Jahren stets auch dem Nachwuchs eine Plattform. Am Super-Sonntag (21. Mai) sind ab 15 Uhr die Mädels gefragt. Denn Judy Murray wird mit jungen Spielerinnen ein „Girls Camp“ absolvieren. Mit ihrem in Großbritannien überaus erfolgreichen „Miss-Hits“-Programm hat Murray eine ideale Plattform geschaffen, um mehr Mädchen für den Tennissport zu begeistern. Mit verschieden Trainings- und Spielformen zeigt Murray den Mädels beim Girls Camp, dass man Tennis schnell lernen und dabei viel Spaß haben kann. Ihre Tochter wäre an der Teilnahme eines Girls Camps interessiert und ist zwischen 6 und 10 Jahren alt? Eine Mail an aktion@nuernbergercup.de schicken und mit etwas Glück steht Ihre Tochter am 21. Mai mit Judy Murray gemeinsam auf dem Tennisplatz.Am Donnerstag sind dann vor allem die Mädels gefragt. Im Rahmen des neuen Leistungskonzepts des BTV, bei dem sich Koordinatoren um den Leistungssport der Heranwachsenden kümmern, organisiert an diesem Tag der Tennisbezirk Mittelfranken einen Vergleichswettkampf – die BTV Girls Team Challenge – für Mädchen der Altersklasse U12 mit jeweils drei Mädchen aus allen sieben Bezirken des Bayerischen Tennis-Verbandes.Schließlich findet am Freitag und Samstag der Girls Cup zwischen Deutschland und Österreich statt. Sicherlich das Highlight der Woche, denn die Rivalität von Deutschland und Österreich ist nicht nur im Fußball präsent. So treten wie im vergangenen Jahr jeweils zwei der besten deutschen und österreichischen U14-Mädchen im Fed-Cup- Format gegeneinander an. Am Freitag werden zwei Einzel gespielt und am Entscheidungs-Samstag zwei Einzel und ein Doppel. Im letzten Jahr hat sich Deutschland mit 3:2 den Titel gesichert – kann dieser Coup wiederholt werden?Von Donnerstag, 25. Mai, bis Samstag, 27. Mai, überträgt das Bayerische Fernsehen jeweils ein Match ab 13.30 Uhr live: am Donnerstag ein Viertelfinale, am Freitag ein Halbfinale und am Samstag das Finale. International wird das Turnier in ganz Europa, in den Vereinigten Staaten, Indien, Taiwan, Singapur und weiteren asiatischen Ländern übertragen.Und im Livestream kann man den Nürnberger Versicherungscup auf ran.de und tennis.de verfolgen.Für die größten Tennisfreaks unter unseren Leserinnen und Lesern verlosen wir zwei Tickets (Gewinner/Gewinnerin mit Begleitperson) fürs Finale am Samstag, 27. Mai 2017. So können Sie mitmachen: Einfach eine Postkarte an MarktSpiegel, Kennwort „NÜRNBERGER Versicherungscup“, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg oder eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort als Betreff) senden.Oder ganz einfach: Hier über den Gewinn-Button teilnehmen.Einsendeschluss ist der 22. Mai 2017, der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.Auf der Turnierwebsite www.nuernbergercup-versicherungscup.de sind alle Ticketkategorien übersichtlich abgebildet. Am Super Sunday (21. Mai) genießen Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre freien Eintritt. Premium-Mitglieder von mybigpoint erhalten bis zum Turnierbeginn grundsätzlich 20% Rabatt auf alle Tribünentickets. Tennis-Point legt jedem Ticketkauf im Vorverkauf und an der Tageskasse einen kostenlosen 10%-Gutschein dazu.Die Tickets sind im Internet auf ticketmaster.de sowie telefonisch unter 01806 999 0000 (0,20 Euro aus dem deutschen Festnetz, max. 0,60 Euro aus dem deutschen Mobilfunknetz) erhältlich.Samstag, 20. Mai 2017ab 10:00 Uhr: Qualifikation 1. RundeSonntag, 21. Mai 2017 – SUPER SUNDAYab 11:00 Uhr: Qualifikation Finalrundenicht vor 13.00 Uhr: 1. Runde HauptfeldSIDE EVENTS:11.00 – 11.45 Uhr: Podiumsdiskussion mit Judy Murray in der Public AreaAb ca. 12.30 Uhr: KICK OFF: 5-Jahres-Geburtstagsfeier mit Live Musik in der Public Areaab 15.00 Uhr: Girls Camps mit Judy MurrayMontag, 22. Mai 2017- KIDS DAYab 11:00 Uhr : Hauptfeld 1. Runde Einzel + Doppelnicht vor 17.30 Uhr: AbendspielSIDE EVENTS:talentino KIDS Cup für Kinder U8 (Anmeldung ab 15.3.)talentino Kindertennis-SchnupperstundeDienstag, 23. Mai 2017 – LADIES DAY presented by Feser-Graf Gruppeab 11:00 Uhr: Hauptfeld 1. + 2. Runde Einzel + Doppelnicht vor 17.30 Uhr: AbendspielMittwoch, 24. Mai 2017 – GENTLEMEN DAY presented by LOTTO Bayernab 11:00 Uhr: Achtelfinale Hauptfeldnicht vor 17.30 Uhr: AbendspielSIDE EVENTS:ab 19.00 Uhr: GRILL & CHILL in der Public Area bei „Hax’n Liebermann“ mit Live-Musik von Alessandra & Nicolas Günthardt „MICKI“Donnerstag, 25. Mai 2017 – METROPOLREGION NÜRNBERG TAGab 11:30 Uhr: Viertelfinalenicht vor 17.30 Uhr: AbendspielSIDE EVENT:ganztägig: BTV Girls Team Challenge U12Freitag, 26. Mai 2017 – BUSINESS DAY presented by NCPab 13:30 Uhr: HalbfinaleSIDE EVENT:Girls Cup U14 AUT – GERDTB Tennis-Sportabzeichen (Stufen rot und grün)Samstag, 27. Mai 2017 – NÜRNBERGER VERSICHERUNGSTAGab 11:30 Uhr: FinalspieleSIDE EVENT:Girls Cup U14 AUT – GER