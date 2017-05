NÜRNBERGER Versicherungscup: Genie Bouchard kann wegen Verletzung nicht antreten

Das teilte die Kanadierin der Turnierdektorin Sandra Reichel am Montagabend mit. Bouchard erlitt die Verletzung vergangene Woche im Training. ,,Ich kann leider in Nürnberg nicht antreten. Es ist ein tolles Turnier für mich mit vielen großartigen Erinnerungen. Es tut mir leid, dass ich die Fans in diesem Jahr nicht sehen kann und hoffe, im nächsten Jahr wieder hier zu sein." Sandra Reichel war sehr bestürzt, als sie diese Nachricht erhielt: ,,Das tut mir sehr leid für sie und natürlich für ihre vielen Fans. Ich hoffe, sie kann die Verletzung schnell auskurieren."