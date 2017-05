Nürnberger Hip Hop Tänzer dreimal auf dem Treppchen – hartes Training zahlt sich aus

Die Tänzer- und Tänzerinnen des Nürnberger Tanzzentrums dance maxX traten in vier Disziplinen an und holten sich insgesamt 3 Treppchenplätze. „Wir sind fast ausgerastet“, berichten Pascal Schuller und Karen Alscher „dass wir nach einem Jahr Pause unseren Meistertitel wiederholen konnten“. Schließlich waren 60 Duos am Start und die beiden mussten fünf Hauptrunden und sieben sogenannte Kamikazerunden überstehen, um in das Finale einzuziehen. Ihre Geschwindigkeit und Synchronität zeichnet die beiden Ausnahmetänzer und Coaches des dance maxX aus und überzeugte die Juroren.Die letztjährigen Meister, die Nürnberger Hip Hop Formation Enceety Project, stellten sich weiteren 17 Mannschaften. Tolle Effekte, Vielseitigkeit und Power sind auch in diesem Jahr die großen Stärken des Teams gewesen, so dass sie erneut unter Beweis stellen konnten, dass sie zu den Top Formationen Deutschlands gehören.Die Small Group konnte verletzungsbedingt nur mit 6 statt 7 Tänzern an den Start gehen. Aber auch hier haben sich das harte Training der Vorwochen und Monate ausgezahlt. Electriceety holt erneut Platz 3 von insgesamt 16 Teams und es wird in Norderstedt am 27./28.05. bei der Deutschen Meisterschaft spannend, wer in die Finals und damit in die Ranglisten kommt. Immerhin geht es dort nicht zuletzt um die Startplätze für die internationalen Wettbewerbe.1. Platz DUO Hauptgruppe Karen Alscher & Pascal Schuller2. Platz FORMATION Hauptgruppe ENCEETY PROJECT3. Platz SMALL GROUP Hauptgruppe ELECTRICEETY7. Platz SOLO BOYS Hauptgruppe Pascal Schuller13. Platz DUO Hauptgruppe Denise Kutzner & Flo Hauzenberger