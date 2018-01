Open Beatz Winter Edition 2018: 5.000 feierten die Premiere in der Arena Nürnberger Versicherung

NÜRNBERG (pm/nf) - Knapp 5.000 begeisterte Fans kamen kürzlich zur Premiere der OPEN BEATZ WINTER EDITION in die Arena Nürnberger Versicherungen, um dort den ersten Techno im neuen Jahr 2018 zu feiern.

Das OPEN BEATZ Festival bei Herzogenaurach ist jedes Jahr ein Highlight Festival der EDM und Electro Szene. 20.000 Fans feierten im Sommer des letzten Jahres ausgelassen auf dem Festivalgelände in Poppenhof, Süddeutschlands einzigem 4-Tagesfestival. Für alle die es bis zum Sommer (19. bis 22. Juli 2018) nicht aushalten konnten, gab es erstmals die OPEN BEATZ WINTER EDITION in der Arena Nürnberger Versicherungen.In einem spektakulären Line Up machte OUWL den Anfang und spielte bei kalten Außentemperaturen das Opening-Set. Die sich aufbauende Energie übernahmen Format:B, das deutsche Tech-House-Duo aus Berlin, und rissen die Crowd mit ihrem Set mit. Als Claptone, der bei seinen Gigs stets nur mit venezianischer Maske in Erscheinung tritt, die Stage übernahm, gab es kein Halten mehr und die 5.000 Fans feierten zum Takt seiner Beats. Ordentlich eingeheizt, konnten Felix Kröcher, Kerstin Eden, Marika Rossa sowie Sasha Carassi die Menge auf Ihre fantastische Reise mit Deep House und Techno weiter mitnehmen. Den Abschluss der OPEN BEATZ WINTER EDITION machte Ontonic.Als die Speaker verstummten und alle von dieser fantastischen Reise zurückkehren mussten, kam kurzeitig etwas Schwermut auf. Doch das wandelte sich schnell in Vorfreude um, als der Termin für das OPEN BEATZ Festival 2018 noch einmal bekannt gegeben wurde. Vom 19. - 22. Juli 2018 steigt die dritte Ausgabe in Herzogenaurach. Bis dahin heißt es in Erinnerungen schwelgen, um die Wartezeit bis zum Sommer zu verkürzen.Nur noch wenige Earl-Bird Tickets hierfür gibt es! So ist das Wochenend-Ticket aktuell für 106 Euro inkl. Gebühren unter folgendem Link erhältlich:www.openbeatz.de/tickets