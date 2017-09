Opernball-Atmosphäre für alle unter freiem Himmel mit Lena Meyer-Landrut

NÜRNBERG (pm/nf) - Am kommenden Freitag (15. September) ist es soweit und der neue Opernball in Nürnberg feiert mit einem überarbeiteten Konzept Premiere. Teil der Neuauflage ist ein großes Opern-Air-Fest auf dem Richard-Wagner-Platz. Das Außenfest beginnt um 17.00 Uhr, der Eintritt ist frei!

Mit eigener Moderation von Entertainer Martin Cernan, einer großen Tanzfläche und Live-Übertragungen aus dem Opernhaus soll das neue Opern-Air-Fest die Opernball-Atmosphäre für alle erlebbar machen. Zwischen den Programmpunkten lädt die CHRIS GENTEMAN GROUP in Band-Formation zum Tanz. Diverse Bars und fränkisches „Fingerfood“ sorgen für das leibliche Wohl auf dem Richard-Wagner-Platz.Ein Auftritt lässt die Herzen von Klassik-Liebhabern besonders höher schlagen: Star-Geigerin und ECHO Klassik-Preisträgerin Tianwa Yang wird nach dem Ballauftakt im Opernhaus auch auf der Bühne auf dem Richard-Wagner-Platz für Opernball-Stimmung sorgen!„Als stolze Nürnberger stand für uns von vornherein die Region im Vordergrund. Deshalb ist es uns wichtig, jedem Tanzbegeisterten aus Nürnberg und Umgebung die Möglichkeit zu geben, den neuen Opernball in Nürnberg zu erleben“, freut sich Simon Röschke, der gemeinsam mit seinem Bruder Andreas den Opernball veranstaltet.Passend zum neuen Opernball-Konzept ist auch das Opern-Air-Fest eine Feier mit Sinn für die Metropolregion. Ein Teil der Gastronomieeinnahmen wird an zehn soziale und kulturelle Organisationen gespendet. Zudem gibt es eine eigene Wohltätigkeitstombola mit gestifteten Preisen der Sponsoren, deren gesamter Erlös in die Spendensumme eingeht.„Wir haben zehn prominente Persönlichkeiten aus der Metropolregion als Charity-Paten von der Idee begeistern können und somit für eine ausgewogene Verteilung der Spendengelder gesorgt,“ erklärt Veranstalter Andreas Röschke. Zu den Charity-Paten gehören unter anderem Prof. Dr. Julia Lehner, Kulturreferentin der Stadt Nürnberg, sowie Handwerkskammerpräsident Thomas Pirner. Alle zehn guten Zwecke werden auf der Internetseite des Veranstalters und am Ballabend vorgestellt.17.00 Einlass & Beginn Opern-Air-Fest18.00 Impressionen vom roten Teppich20.30 Live aus dem Opernhaus: Balleröffnung mit Moderator Jörg Pilawa und Auftritt von Tianwa Yang21.20 Live aus dem Opernhaus: Rede der Schirmherren Oberbürgermeister Dr. Maly & Staatsminister Dr. Markus Söder21.50 Tianwa Yang live auf dem Opern-Air-Fest23.10 Tombola-Auslosung23.30 Live aus dem Opernhaus: Auftritt von Lena Meyer-LandrutZwischen den Programmpunkten haben die Gäste des Opern-Air-Fests mit Begleitung durch die CHRIS GENTEMAN GROUP viel Gelegenheit zum Tanzen.