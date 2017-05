Ottfried Fischer und die Heimatlosen:  „Wandogo Filosofi - Wir operetten die Welt ...“ 

Nürnberg : Hubertussaal |

Das Gostner Hoftheater zeigt im Juli ein Musikkabarett mit Ottfried Fischer, Rich Laughlin (tp), Leo Gmelch (tb, pos) César Granados Hughes (perc), Tobias Weber (git)



NÜRNBERG (pm/nf) - Ottfried Fischer mit einem bizarren Kabarett im Gostner Hoftheater: Um was geht's? Um eine musikalische Reise durch die Zeit: Vier Musiker, mit dem Kreuzfahrtschiff AIDA gekentert (sie ist eben nie über den Suezkanal hinausgekommen!), landen als Schiffbrüchigen-Salon-Orchester gemeinsam mit ihrem Chef, der leidenschaftlicher Operettenfan ist, auf einer einsamen Insel. Einzig 200 Libretti hat er vor den Fluten auf Floß und Insel gerettet - und liefert sich, an einsamen Stränden, einen Kampf mit den Musikanten, die tapfer den Streit annehmen, geht es ihnen doch auch um das Primat der „guten Musik“, im Gegensatz zur indifferenten überlebensfeindlichen Operetten-Gefühlsduselei.

Bald aber weicht der Streit der Heimatsuche. Dabei offenbart sich den Zwangsmatrosen exakt 100 Jahre nach Ausbruch des ersten Weltkriegs Entsetzliches, so dass es ab sofort nur noch heißt: „ … mich wundert, dass ich so fröhlich bin!“



7. Juli, 20 Uhr, Hubertussaal, Dianastr. 28, 90441 Nürnberg

Karten:

www.gostner.de