Patricia Kelly! Weihnachtskonzert in Nürnberger Allerheiligen-Kirche

NÜRNBERG (mask/vs) - Nach dem fulminanten Comeback von "The Kelly Family" und dem Nummer-1-Album "We got Love" tourt Patricia Kelly, drittältestes Mitglied der berühmten Familienband, nun mit ihrem Weihnachtskonzert "Blessed Christmas" durch Deutschland. Am 21. Dezember ist sie in Nürnberg in der Kirche Allerheiligen (Kasseler Straße 34 im Stadtteil Schoppershof, Nähe Mercado), singt unter anderem ,,Es ist ein Ros entsprungen" und ,,Ave Maria". Karten gibt es im Café Mocca Lisa (Graudenzer Straße 34) und auf www.reservix.de. Infos: patricia-kelly.com.