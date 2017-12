Perchtenlauf in Almoshof

Nürnberg : Gemüsebau Drechsler |

Nürnberg-Almoshof (li) Der Narrenclub Nürnberg 1957 e.V. lässt ein altes Brauchtum wieder aufleben und lädt aufgrund des großen Erfolges ein zum fünften Perchtenlauf in Nürnberg! Diese Jahrhunderte alte Tradition wird bisher in Österreich und im bayerischen Alpengebiet gepflegt.







Im Schein von Fackeln laufen die Perchten am Mittwoch, 03. Januar 2018, beginnend um 17.00 Uhr auf dem Gelände von Gartenbau Willi und Thomas Drechsler, Almoshofer Hauptstrasse 52, 90427 Nürnberg, über Wiesen und Fluren.



Zum Abschluss tanzen sie ihren historischen Perchtentanz und wünschen dem Bauern und seiner Familie Glück für das Jahr und Fruchtbarkeit für die Äcker.



Dieses Jahr ist ebenfalls wieder der in historischen Kostümen gekleideten Spielmannszug vor Ort.