„Phil&Chill II“: Staatsphilharmonie trifft auf DJs

Nürnberg : Künstlerhaus K4 |

NÜRNBERG (pm/nf) - Klassische Orchestermusik im Club reloaded: Am Freitag, 12. Mai 2017, gastiert ab 20.30 Uhr die Staatsphilharmonie zusammen mit den DJs Ekki Eletrico und Tommy Yamaha im Festsaal im Künstlerhaus, Königstraße 93.



„Phil&Chill II“ will Zuhörerinnen und Zuhörer anlocken, die auf die Rituale eines „normalen“ Konzerts verzichten und die Musiker „hautnah“ erleben wollen. Die Staatsphilharmonie ist ganz im Bann von Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“. Und so tönt es auch bei „Phil&Chill II“ nach Nibelungen, Riesen und Abenteuern. Wagners Musik ist „leicht“ gekürzt und immer wieder mit den Sounds der DJs Tommy Yamaha und Ekki Eletrico gewürzt zu erleben. Die musikalische Leitung hat Guido Johannes Rumstadt. Die Veranstaltung findet statt in Kooperation mit dem Staatstheater Nürnberg. Tickets zum Preis von 16 Euro, ermäßigt 10 Euro, sind im Vorverkauf erhältlich, an der Abendkasse kosten sie 19 Euro, ermäßigt 12 Euro.