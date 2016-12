PLAYMOBIL- Sonderfigur tritt ihren Dienst an

Das kleine Männchen kommt in originalgetreuer Uniform daher: Mit blauer Jacke – inklusive VAG-Logo – schwarzer Hose und Schuhen, mit Schirmmütze und Funkgerät. In dieser Ausstattung gibt es ihn ab sofort für 2,50 Euro zu kaufen. Die Sonderfigur gibt es exklusiv nur im VAG-KundenCenter am Nürnberger Hauptbahnhof oder im Historischen Straßenbahndepot St. Peter in der Schloßstraße 1.Übrigens: Die PLAYMOBIL-Sonderfigur kann man auch auf vag.de gewinnen.