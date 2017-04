Porsche-Oldtimer unterwegs im Frankenland

Wolfgang Heinrich, Koordinator der regionalen Clubsektion Nordbayern, hat für die Teilnehmer aus nah und fern eine abwechslungsreiche Fahrtstrecke für Genießer ausgearbeitet. Gelegenheit, die Porsche-Raritäten in Augenschein zu nehmen, bietet sich am 6. Mai in der Zeit von 8.30 bis 9.30 Uhr bei der Scuderia Auto-Neuser (Kleinreuther Weg 93). Firmenchef Fritz Neuser bietet den Teilnehmern vor dem Start Gelegenheit zum Besuch seiner Ausstellungshalle, in der zahlreiche hochkarätige klassische Sportwagen, Oldtimer und automobile Raritäten bewundert werden können.Nach dem Start um 9.30 Uhr in Nürnberg führt die Fahrtstrecke über Kraftshof, Neunhof, Kalchreuth, Weiher, Rosenbach und Hetzles bis nach Poxdorf bei Effeltrich. Dort besuchen die Teilnehmer von 10.15 bis 11.15 Uhr eine Oldtimerrestauration. Über Kunreuth, Weingarts und Oberehrenbach erreichen die Teams schließlich das Mittagsziel in Schlaifhausen.Nach der Mittagspause setzt das rollende Porsche-Museum um 13.30 Uhr seine Fahrt fort. Auf die Teilnehmer wartet jetzt eine landschaftlich besonders schöne Etappe, die u.a. durch Leutenbach, Egloffstein, Bieberbach, Gößweinstein, Obertrubach und Betzenstein führt, bevor das nächste Etappenziel in Plech erreicht wird. Hier steht von ca. 14.45 bis 15.45 Uhr die Besichtigung des Deutschen Kameramuseums auf dem Programm, eine weitere gute Gelegenheit, die Porsche-Klassiker hautnah zu erleben. Landschaftlich sehr reizvoll ist der letzte Streckenabschnitt von Plech über Eichenstruth, Raitenberg, Treuf und Stöppach. Gegen 16.15 Uhr werden die Teams ihr Endziel in Kühnhofen bei Hersbruck im Landgasthof Grüner Baum erreichen.Der veranstaltende Porsche 356 Club Deutschland e.V. ist der größte deutsche Markenclub für die Porsche Modellreihen 356, 550 Spyder und 904 und zählt derzeit rund 650 Mitglieder. Bundesweit gibt es 13 regionale Stammtische, die sich dem Erhalt und der Pflege der Porsche-Oldies widmen. Auf der Website des Clubs findet man unter nähere Informationen.