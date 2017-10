Preisträgerkonzert: Verleihung der Rotary-Meisterviola

NÜRNBERG - Seit 2013 veranstaltet die Hochschule für Musik Nürnberg einen Viola-Wettbewerb, bei dem der Gewinnerin oder dem Gewinner für ein Jahr die vom Rotary Club Nürnberg gespendete Meister-Viola samt Bogen ausgeliehen wird.

Die bisherigen Preisträger Eugen Hubert und Matthias Schnorbusch, die den Wettbewerb jeweils zwei Mal in Folge für sich entscheiden konnten, haben mit dem Instrument an vielen internationalen Wettbewerben und Meisterkursen erfolgreich teilgenommen und als Solist oder in Orchestern im In- und Ausland konzertiert.Am 7. November, 19 Uhr, findet im Landeskirchlichen Archiv die festliche Übergabe der Rotary-Meisterviola im Rahmen eines Preisträgerkonzertes statt. Der Eintritt ist frei.