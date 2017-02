Premiere ,,Der rote Löwe" in den Kammerspielen

Nürnberg : Staatstheater |

Klaus Kusenberg inszeniert die deutschsprachige Erstaufführung des Erfolgsautors





NÜRNBERG (pm/nf) - Am Samstag, 25. Februar, um 19.30 Uhr feiert „Der rote Löwe“ von Patrick Marber in einer Inszenierung von Klaus Kusenberg als deutschsprachige Erstaufführung Premiere in den Kammerspielen.



Religion und Rausch, Begeisterung und Existenzkampf, Geld und Korruption – all das kann Fußball sein, gleichsam Metapher des Lebens. In seinem neuen Stück gelingt es dem britischen Autor Patrick Marber, mit nur drei Figuren und einer Umkleidekabine als Schauplatz, einen ganzen Kosmos auf die Bühne zu bringen. „Der rote Löwe“ ist eine kenntnisreiche Milieustudie aus der Welt des semiprofessionellen Fußballs, verhandelt aber letztlich große menschliche Fragen von Vertrauen, Betrug, Loyalität und Ehrgeiz und die Ambivalenz zwischen persönlichem Wollen und der ethischen Verpflichtung gegenüber einer Gemeinschaft.



Yates ist Zeugwart eines semiprofessionellen Fußballvereins im Süden Englands. Ihm kann man so schnell nichts vormachen. Wer Talent hat, erkennt er sofort – der junge Spieler Jordan ist einer der Hoffnungsträger. Doch auch Kidd, der Trainer des Vereins, hat ein Auge auf den talentierten Nachwuchs geworfen. Mit ihm könnte der Aufstieg des Clubs beginnen. Das Machtspiel um Karriere, Ruhm und das große Geld beginnt.



Es spielen: Frank Damerius (Yates, ein alter Mann), Frederik Bott (Jordan, ein junger Mann), Marco Steeger (Kidd, irgendwo dazwischen). Bühne: Günter Hellweg Mitarbeit Bühne: Birgit Leitzinger Kostüme: Bettina Marx. Dramaturgie: Horst Busch / Jascha Fendel.



Autor: Patrick Marber, geboren 1964 in London, wurde gleich für sein Debütstück „Poker“ ausgezeichnet und etablierte sich schnell als einer der wichtigsten britischen Gegenwartsdramatiker. 1997 wurde sein Stück „Hautnah“ zum Welterfolg, für sein Drehbuch „Tagebuch eines Skandals“ war er 2007 für den Oskar nominiert.



Karten für die Premiere am 25.02. und alle weiteren Vorstellungen sind über die Tickethotline Tel. 0180 – 5 – 231 600 oder die Homepage des Staatstheaters erhältlich: www.staatstheater.nuernberg.de