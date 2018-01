Professor Boerne rockt die Meistersingerhalle in Nürnberg

NÜRNBERG - (web) Jan Josef Liefers macht nicht nur als Professor Boerne im Tatort eine gute Figur. Auch als Frontmann seiner Band „Radio Doria“ überzeugt der Schauspieler. Für das Konzert am 12. März in Nürnberg verlosen wir drei mal zwei Karten.

Gewinnspiel

Im Gepäck bei ihrem Konzert in der Meistersingerhalle hat die Band ihr aktuelles Album „Zwei Seiten“. Die elf Songs bewegen sich zwischen Pop, Rock und Songwriter-Folk und zeigen so das vielfältige musikalische Profil von Radio Doria. Da treffen die 80er auf die 90er Jahre und funky Grooves auf fast filmmusikalische Streichersätze.Die Lieder drehen sich gleichermaßen um Lebensfreude und die Launen des Lebens, sie feiern den Zusammenhalt, das Miteinander, die Nachdenklichkeit und die Liebe.Das Konzert wurde übrigens wegen großer Nachfrage vom 11. März (Löwensaal) auf den 12. März (20 Uhr, Meistersingerhalle) verlegt.Eine Postkarte an MarktSpiegel, Kennwort „Doria“, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg oder eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort als Betreff) schicken.Noch einfacher: Hier über den Gewinn-Button mitmachen!Einssendeschluss ist der 2. Februar, der Rechstweg ist ausgeschlossen.