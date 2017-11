Prominente lesen für Obdachlose - Benefiz-Adventsfeier in der Frauenkirche

Die Caritas Nürnberg veranstaltet ihre diesjährige Adventsfeier in der Frauenkirche am Hauptmarkt zu Gunsten obdachloser Frauen und Männern in der Ökumenischen Wärmestube.



Ihre Lieblings-Weihnachtsgeschichte lesen das Nürnberger Christkind, Miss Nürnberg 2017 – Verena Mann, Thomas Pirner – Präsident der Handwerkskammer für Mittelfranken sowie Raphael Schäfer – Torhüterlegende des FCN.



Es musizieren der Chor „Cantemus“ unter Leitung von Rosalinde Beierkuhnlein sowie das erfolgreichste fränkische Hackbrett-Ensemble „Burgthanner Saitenrätzla“ unter Leitung von Barbara Dassinger.



Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.