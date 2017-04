Prost: Brauereifest bei Schanzenbräu mit neuem Bier "Kehlengold"

Endlich zurück: Nach 6 Jahren Pause gibt es bei Schanzenbräu wieder ein Brauereifest. Dieses steigt am 06. Mai in der neu gebauten Brauerei in Nürnberg-Höfen (Proeslerstr. 3). Für das leibliche Wohl sorgen Stände mit Bratwurst, Steaks, Pommes und Fischbrötchen. Außerdem versorgt die Firma Hans Henglein & Sohn GmbH die Gäste mit Baggers. Die Einnahmen aus diesem Verkauf werden zu einem Teil für einen guten Zweck gespendet.Musikalisch sorgt die Jugendkapelle Rednitzhembach mit einer einmaligen Performance für beste Unterhaltung: statt klassischer Blasmusik steht Rock´n Roll auf dem Programm. Außerdem wird die Band „Sheila likes Tequila“ auftreten, zwischendurch legt ein DJ auf.Und natürlich gibt es reichlich Bier beim Brauereifest von Schanzenbräu. Absolutes Highlight ist das extra für das Brauereifest gebraute Bier, das im Rahmen der Veranstaltung vorgestellt wird: Das Schanzenbräu Kehlengold. Das Kehlengold hat eine frische, leicht fruchtige Bittere und eine gute Vollmundigkeit. Geschmacklich liegt es zwischen Pils und Rotbier. Kehlengold wird nach dem Fest auch im Handel erhältlich sein.weitere Informationen: www.schanzenbraeu.de