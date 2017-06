ROLL KIDS CUP Nürnberg - DM für blinde Inlineskater

Wir feiern! 10 Jahre Deutsche Meisterschaften im Speedskating für Blinde und Sehbehinderte

Der 1. FCN Roll- und Eissport e.V. lädt erstmalig zum Roll-Kids-Cup Nürnberg ein!

Wir leben Inklusion! Am Samstag, den 22. Juli 2017, finden die Deutschen Meisterschaften der Blinden und Sehbehinderten im Speedskating auf der Rollschuhbahn am Valznerweiher in Nürnberg statt.Im Rahmen des 10. Jubiläums der Deutschen Meisterschaften werden aktive (sehende) Speedskater auf den Strecken 300m und 3.000m blinde und sehbehinderte Erwachsene begleiten.Blinde und sehbehinderte Kinder skaten im Rahmen des 1. Roll-Kids-Cups um den Titel Nürnberger Meister/in. Dazu sind ALLE Kids und Jugendliche (aus Nürnberg) zwischen 6 und 15 Jahren eingeladen, zu zeigen, was sie auf Inline Skates oder Rollschuhen drauf haben.Die drei schnellsten Kinder und Jugendliche aus jeder Schule gehen in die Wertung zur schnellsten Nürnberger Schule auf Rollen ein.Wann: am Samstag, den 22. Juli 2017 von 15.00-17.30 UhrWo: auf der Rollschuhbahn des 1. FCN Roll- und Eissport e.VAdresse: Valznerweiherstraße 200, 90480 Nürnberg