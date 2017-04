Nürnberg : Hauptmarkt |

Am Sonntag, 21. Mai, findet auf dem Nürnberger Hauptmarkt wieder von 10 bis 18 Uhr der Schmankerlmarkt „Handwerk und Genuss“ statt. Rund 40 Brauer, Metzger, Bäcker und Konditoren zeigen in einer urigen Budenstadt, was das mittelfränkische Handwerk zu bieten hat. Und während die Eltern im Biergarten den kulinarischen Genüssen folgen, kommen auch die Kinder nicht zu kurz: Bei Ballontiere-Basteln und Kinderschminken haben sie Spaß, während die Neuendettelsauer Blaskapelle neben einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm wieder für die richtige Stimmung sorgt.