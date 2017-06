Selfie-Alarm! Die Minions besuchen das CINECITTA‘

Nürnberg : Cinecitta |

NÜRNBERG (pm/nf) - Am Donnerstag, 29. Juni 2017, schauen die Minions noch vor dem offiziellen Kinostart im CINECITTA‘ in Nürnberg vorbei. Von 12.30 bis 16.30 Uhr haben alle Fans die Möglichkeit, sich ihr persönliches Foto mit den gelben Chaoten zu sichern.





Für alle Fans von „ICH – Einfach unverbesserlich“ hat das Warten am 6. Juli ein Ende. Dann nämlich kommt der dritte Teil des beliebten Animations-Abenteuers in die deutschen Kinos. Groß und Klein dürfen sich wieder auf Gru, seine Adoptivtöchter, seine Frau Lucy und natürlich auf die Minions freuen.



Zudem bekommt es Gru mit seinem bisher unbekannten Zwillingsbruder Dru zu tun. Die beiden könnten kaum unterschiedlicher sein, sieht doch Dru nicht nur besser aus, sondern ist auch erfolgreicher. Doch als der Bösewicht Balthazar Bratt mit einem teuflischen Plan auftaucht, verbünden sich Gru und Dru.