Selfies und Autogramme von Hanni und Nanni ergattern!

Am 25. Mai 2017 startet ,,HANNI & NANNI – Mehr als beste Freunde" nach dem Jugendbuchklassiker von Enid Blyton in den deutschen Kinos. Die legendären Zwillinge werden von Laila und Rosa Meinecke gespielt. Die Zwillinge machen im Rahmen ihrer Kinotour auch in Nürnberg Halt. Laila und Rosa Meinecke sowie der Produzent des Films, Hermann Florin, werden das CINECITTA‘ zur Vorstellung um 12 Uhr besuchen, nach dem Film die Fans im Kinosaal begrüßen, Fragen zum Filmdreh beantworten und Autogrammwünsche erfüllen.