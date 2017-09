SELLWERK Live – Unternehmen sind herzlich eingeladen

Onlinemarketing-Trends und wie Unternehmen davon profitieren



NÜRNBERG – Die erfolgreiche Reihe der Kundenveranstaltungen von SELLWERK geht weiter. Erfahren Sie die neuesten Trends in Sachen Onlinemarketing und wie auch Ihr Unternehmen davon profitieren kann. Seien Sie zu Gast bei SELLWERK, wenn am 11.Oktober 2017 renommierte Online-Referenten interessante Fachvorträge halten. Erfahren Sie aus erster Hand, was Google und Suchmaschinenoptimierung für Ihr Unternehmen tun können und wie Sie Ihren Webauftritt zu einem Verkäufer machen, der 365 Tage rund um die Uhr für Sie arbeitet und Ihnen fortlaufend messbare Ergebnisse liefert.

Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit und kommen Sie zu SELLWERK, am Mittwoch, 11.Oktober 2017, wahlweise um 9:30 / 13:30 / 17:30 Uhr in das Forum des MüllerVerlags, Pretzfelder Str. 7-11, in Nürnberg. Im Rahmen der Veranstaltung erhalten Sie zudem Gelegenheit, Experten im Hinblick auf Ihre individuellen Unternehmensanforderungen gezielt zu befragen Dabei sind: Simon Schlerf, Head of SEA, Fairrank GmbH, Oliver Ziesemer, Produktmanager Social Media Marketing SELLWERK, Joachim Helfer, Geschäftsführer der advantago GmbH & Co.KG, Lucas Müller, Geschäftsführer GoYellow und GoLocal sowie Tim Nolet, Senior Director European Partnerships Yext.„Informationen über digitales Marketing gibt es viele – aber so hochkarätige Referenten live vor Ort zu erleben und auch mit ihnen ins Gespräch zu kommen – das ist etwas Besonderes!“, so Elke Weigelt, Verkaufsleiterin bei SELLWERK. Beim letzten Mal im Mai 2017 waren die Veranstaltungen übrigens restlos ausgebucht: „Am besten melden Sie sich noch schnell an, um sich einen der letzten Plätze zu sichern!“SELLWERK ist die Marke des MüllerVerlags und hat sich als zuverlässiger Partner für umfassende Marketinglösungen für den Mittelstand positioniert. Im Bereich des Online-Marketings heißt das: „Bei uns ist man genau richtig, wenn es um professionelle Webseiten, Suchmaschinenwerbung, eine digitale Visitenkarte bei Google und viele weitere Marketingmaßnahmen im Web- und Online-Bereich geht“, erläutert Weigelt weiter.Elke Weigelt, Verkaufsleiterin bei SELLWERK, freut sich auf Ihre Anmeldung per E-Mail oder Telefon:• Telefon 0171 / 3066420• E-Mail: elke.weigelt@sellwerk.de