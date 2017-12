Singen und Musizieren in adventlich geschmückten Höfen

Adventszeit mit den Altstadtfreunden



NÜRNBERG (pm/nf) - Es weihnachtet wieder und wie jedes Jahr, treffen sich die Altstadtfreunde und alle Interessierten in weihnachtlich geschmücktem Ambiente, um entweder dem Chor der Altstadtfreunde oder dem Blechbläserensemble „Crème Blech“ zu lauschen.

Am Dienstag und Donnerstag (12. und 14. Dezember) singt der Chor der Altstadtfreunde, am Mittwoch (16. Dezember) sind die Blechbläser unterwegs. Die Altstadtfreunde laden alle herzlich ein, sich dem kleinen vorweihnachtlichen Spaziergang anzuschließen und ein wenig dem Trubel zu entfliehen. Für all diejenigen, die die Höfe ohne Musik und auf eigene Faust genießen möchten, sind diese geöffnet von 17.00 bis 19.30 Uhr.12.-14. Dezember 2017Singen und Musizieren in adventlich geschmückten HöfenBeginn in der Burgstraße 15 (Fembohaus)Winklerstraße 13Karlstraße 17 (Spielzeugmuseum)Weinmarkt 6Weißgerbergasse 23Höfe ohne musikalische Darbietung:Obere Krämersgasse 16Untere Krämersgasse 16Bergstraße 23Geöffnet sind die Höfe von 17.00 – 19.30 Uhr. Beginn Singen und Musizieren um 18.00 Uhr im Fembohaus. Keine Anmeldung erforderlich. Eintritt frei.