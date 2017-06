Sonnwende beim TSV Johannis 1883

Nürnberg : TSV Johannis 1883 |

TSV Johannis 1883 | Der TSV Johannis 1883 lädt pünktlich zur Johannis Kirchweih zu seiner alljährlichen Sonnwende auf seinen Vereinsgelände ein. Es wird von Freitag bis Sonntag ein buntes Rahmenprogramm für Jung und Alt geboten, ein Hauptpunkt ist am Samstag die Entzündung des Feuerstoßes mit einen Auftritt der Böller gruppe der SG Kornburg e.V.

Am Freitag beginnt das bunte Treiben mit den Kärwa Fußball Spiel ab 17.00 Uhr und ab 19 Uhrmit den Bieranstich und Live Musik vom Stoaner Trio im Sportheim des TSV Johannis 1883. Am Samstag findet ab 14 Uhr eine große Kinderschminken mit Boule Turnier (1.Preis eine Fahrt nach Berlin) und einen FussballTurnier der Ü40 vom BFV statt. Für Samstagabend ab 18.00 Uhr und den Frühshoppen am Sonntag ab 10.00 Uhr werden Sie von den Musikern von Ziach´o musikalisch unterhalten.

Der TSV Johannis 1883 freut sich auf alle Gäste