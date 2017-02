Spielwarenmesse: Vier BIG-New-Bobby-Car Pop zu gewinnen

Die Welt-Leitmesse der Spielwarenbranche ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und Wachstumsmotor für Stadt wie Region und strahlt weit darüber hinaus. Auch Hotellerie, Gastronomie, Handel und Transportdienstleister profitieren hiervon. Nun sollen auch MarktSpiegel-Leserinnen und Leser profitieren. Seit 1972 begeistert das BIG-Bobby-Car Kinder in aller Welt. Der Klassiker mit Kultstatus ist zum Synonym für Rutscherfahrzeuge geworden. Mehr als 19 Millionen Exemplare des BIG-Bobby-Car wurden bislang verkauft.Zu seinempräsentiert sich das beliebte BIG-Bobby-Car im Design seines Geburtsjahres. Die Pop-Kultur der 70er Jahre war geprägt von abstrakten Formen, knalligen Farben und geometrischen Mustern. Ganz im Retrolook gestaltet wird das BIG-New-Bobby-Car Pop zum farbfrohen Hingucker. Dabei begeistert das Design Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Erstmals sind die Felgen in zwei verschiedenen Farben versetzt angebracht.Perfekte Ergonomie, unvergleichliches Design und eine auf die kindlichen Bedürfnisse abgestimmte Karosserie machen das BIG-New-Bobby-Car Pop zum perfekten Einstieg in die Mobilität. Das hochwertige Kinderfahrzeug verfügt serienmäßig über ein ergonomisches Sicherheitslenkrad mit breiter Grifffläche und hochwertige Flüsterreifen, die für eine gute Straßenlage und leise Fahrgeräusche sorgen. Hinter dem Tacho verbirgt sich ein Geheimfach zum Verstauen kleiner Kostbarkeiten. Zwei Anhängerkupplungen auf der Vorder- und Rückseite ermöglichen die Ergänzung durch Anhänger, Schubstange oder andere Zubehörartikel von BIG. Damit Kinder lange an ihrem Fahrzeug Freude haben, ist serienmäßig eine Kniemulde eingebaut, die genutzt wird, wenn die Beine größer werden.Der BIG-Rutscher ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Dafür bürgen der BIG-Gütepass und die BIG-3-Jahres-Garantie. Das BIG-New-Bobby-Car Pop ist nur in limitierter Auflage erhältlich.Der MarktSpiegel verlost je einen von insgesamt vier BIG-New-Bobby-Car Pop. Zum Mitmachen eine Postkarte an den MarktSpiegel, Kennwort ,,BIG", Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg, schicken oder einfach gleich hier online mitmachen.Einsendeschluss ist der 15. Februar 2017, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Bitte auch Telefonnummer angeben!