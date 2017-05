Sporttag der Integration in St. Leonhard

Nürnberg : Sporthalle TSV 1846 Nürnberg |

Für Kinder und Jugendliche am 13. Mai 2017, 9.30 bis 15 Uhr in der Sporthalle TSV 1846 Nürnberg und auf dem Sportgelände des SC Viktoria



NÜRNBERG - Am Samstag, 13. Mai 2017, findet in St. Leonhard ein Sporttag für Kinder und Jugendliche, insbesondere Flüchtlinge statt. Hierzu laden der TSV 1846 Nürnberg e.V., der SC Viktoria 1925 e.V. , die SG Nürnberg-Fürth, die Rotary Clubs aus Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie der SportService der Stadt Nürnberg gemeinschaftlich ein.



Der Sporttag wird unterstützt von zehn Rotary-Clubs aus Nürnberg, Fürth und Erlangen. Die Eröffnung findet um 9:30 Uhr auf dem Parkplatz des TSV 1846 Nürnberg in der Fuggerstraße 11 statt.



Sportarten zum Mitmachen:



Sporthalle TSV 1846 Fuggerstraße 11, 90439 Nürnberg

10 bis 11 Uhr, Taekwondo und Badminton

11 bis 12 Uhr, Taekwondo und Badminton

12 bis 13 Uhr, Turnen in beiden Hallenteilen

13 bis 15 Uhr, Basketball in beiden Hallenteilen



Sportgelände SC Viktoria Bertha-von-Suttner-Straße 30, 90439 Nürnberg

Fußball, Football, Rugby (TSV 1846), Beachvolleyball, Leichtathletik (Laufen und Springen).